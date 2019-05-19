Детей Югры приглашают принять участие в конкурсе рисунков с ценными призами

Дети Югры от 5 до 14 лет смогут принять участие в конкурсе рисунков «Новая жизнь большого дома», который организовал Югорский фонд капитального ремонта.

Всем желающим принять участие необходимо прислать фото или сканированную копию рисунка, на котором отображен ремонт многоквартирного дома, или нарисован дом уже после капитального ремонта.

Полюбоваться работами детей можно будет на сайте фонда, а призёры, которых определят члены жюри, получат ценные призы, в числе которых планшет, гироскутер и беспроводные наушники.

Победителей будут определять в двух возрастных категориях: с 5 до 9 лет и с 10 до 14 лет.

По условиям конкурса, рисунки могут быть выполнены на любом материале и исполнены в любой технике рисования.

Все подарки будут вручаться специалистами фонда после 3 июня 2019 года – именно в этот день жюри определит победителей конкурса.

Фото или сканированную копию рисунка необходимо направлять почту press@kapremontugra.ru.