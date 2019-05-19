​Жители Югры активно принимают участие в акции в поддержку тяжелобольных детей

Жители Югры участвуют в благотворительной акции: приобретают открытки, вырученные средства с которых будут направлены на лечение тяжело больных детей.

Таким образом, в акции поучаствовали стражи порядка и представители Общественного совета при Отделе внутренних дел по Белоярскому району. Они приобрели благотворительные открытки ручной работы, созданные по эскизам школьников муниципалитета, участвующих в конкурсе рисунков «Моя любимая семья».

Напомним, в конкурсе, который прошел с 27 марта по 4 апреля, жюри отобрало 66 работ из всех 22-х муниципалитетов Югры и 7 работ, воспитанников детских садов и учреждений дополнительного образования, выставленных вне конкурса.