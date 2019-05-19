​Двое лянторцев, разбив стекло входной двери, проникли в магазин и украли из кассы деньги

Двое жителей Лянтора, разбив стекло у входной двери, проникли внутрь местного магазина и похитили деньги из кассы. Об этом в дежурную часть ОМВД по Сургутскому району сообщил владелец торговой точки.

Задержанные мужчины 23-х и 29-и лет признались, что знали об отсутствии охраны и видеонаблюдения в магазине. Поэтому ночью после закрытия торговой точки совершили кражу. Сколько денег они украли не указано. Однако отмечается, что потратили они их на еду и алкоголь.

Одного из подозреваемых задержали и поместили в изолятор временного содержания. Другому фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.