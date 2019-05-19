​Сергей Лазарев занял третье место на конкурсе Евровидение-2019

Певец Сергей Лазарев, выступающий от России, занял третье место на конкурсе Евровидение-2019.

По результатам голосования членов жюри и зрителей он набрал 369 баллов.

Российский певец исполнил песню Scream, которая была написана Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом.

После конкурса Лазарев заявил, что доволен своим выступлением в финале и считает, что показал достойный результат. Однако отметил, что большое количество репетиций его вымотали, а отдохнуть перед выступлением возможности не было. «То, что я сегодня эти ноты спел — это какое-то чудо», – заявил в заключении он.

Победителем конкурса стал Дункан Лоуренс, выступивший от Нидерландов с песней Arcade. На второй позиции итальянец Mahmood с композицией Soldi.