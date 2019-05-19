​В Сургутском районе перевернулась лодка с тремя рыбаками

В Сургутском районе на протоке реки Обь в районе деревни Сайгатина перевернулась лодка с тремя рыбаками. Найдены тела двух мужчин, их личности установлены. Поиски третьего рыбака продолжаются.

По данным следователей СКР Югры, признаков насильственной смерти обнаружено не было. Причина смерти будет установлена после по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Сейчас следователи пытаются восстановить полную картину произошедшего.

Напомним, 14 мая в ходе поисково-спасательной операции, спасатели обнаружили затопленную лодку и тело мужчины на берегу реки Обь вниз по течению от деревни Тундрино.