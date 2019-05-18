​Дмитрий Медведев предложил увеличить срок «активной жизни» россиян

«Мы должны добиться увеличения продолжительности здоровой жизни, то есть продлить именно активный период». Об этом Дмитрий Медведев заявил 17 мая на совещании по реализации федерального проекта «Старшее поколение».

Премьер-министр отметил, что на данный момент количество пожилых людей – это четверть от всего населения России. Также Медведев указал на необходимость обеспечения достойного ухода за людьми с ограниченными возможностями.

На реализацию этого проекта планируется выделить около 100 млрд рублей.