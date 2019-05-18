В ​Советском районе родителям предложили самим подготовить участок под новую школу

Уащимся школ города Советского классные руководители прислали смс и сообщения в мессенджерах с призывом прийти на массовый субботник.

"Уважаемые родители, от каждого класса нужны папы-мужчины для участия в массовом субботнике 22 мая с 17.00 часов, подготовки участка для строительства новой школы. Прошу, отнеситесь с пониманием...",. - сказано в одном из сообщений.

Напомним, начало строительства новой школы в городе Советском запланировано на 2022 год. Однако в марте 2019 года заместитель главы Советского района по социальному развитию Людмила Носкова сообщила, что муниципалитет выполнил все необходимое для начала строительства образовательного учреждения уже в нынешнем году и подал заявку в Департамент образования округа для получения финансированя по госпрограмме. По какой причине участок под строительство должны готовить родители - непонятно.