​Ближайшая неделя в Югре будет холодной: ожидаются сильный ветер, мокрый снег и грозы

Специалисты Обь-Иртышского УГМС продлили предупреждение о неблагоприятной погоде на субботу, 18 мая. Местами в округе будет дуть ветер порывами до 17 метров в секунду, пройдет мокрый снег. В южных районах ожидается гроза. Температура ночью +2,+7 ºС, днем +7,+12 ºС, по северо-западным районам +1,+6 ºС.

В большинстве районов округа неблагоприятная погода продержится до 24 мая: дождь, мокрый снег и порывистый ветер. Температура воздуха ночью будет опускаться до +1,-4 ºС, днем не поднимется выше ,+15 ºС, по северо-западу — до +5 ºС.