​Депутаты приняли участие в торжественном открытии экологической акции «Спасти и сохранить»

«Познавая природу, сохраняем её» - под таким девизом 16 мая в Лянторе был дан старт Международной экологической акции «Спасти и сохранить», которая в этом году пройдёт в Сургутском районе в 17 раз.

… Под звуки районного экологического гимна флаг акции от Белого Яра (поселения, открывавшего мероприятие в прошлом году) был торжественно передан юным экологам Лянтора. Команды всех поселений громко заявили о себе звучными девизами, а дошколята из лянторского детского сада «Ромашка» показали занимательную визитную карточку.

По мнению председателя Думы Сургутского района Анатолия Сименяка, вкаждом поселении нашего большого района есть достопримечательности, созданные природой, которые нуждаются в обязательном бережном к ним отношении. И чем больше людей на местах включатся в экологическое движение, тем лучше будет результат.

Все участники акции, получив маршрутные листы, разошлись выполнять задания эко-квеста. Кроме него, программа мероприятий включала работу «улицы мастеров», спортивной площадки, полевой кухни; проведение мастер-классов, концертные номера.

Лянтор уже не в первый раз становится площадкой для старта акции, однако впервые акция проходит на набережной реки Пим, благоустройство и реконструкция которой должны быть завершены уже в этом году. По мнению Анатолия Сименяка, благоустройство набережной реки Пим – очень важный и очень ожидаемый лянторцами проект. Сейчас решается вопрос о том, чтобы завершить благоустройство набережной уже в этом году, чтобы уже этим летом жители Лянтора смогли с комфортом здесь отдыхать. На ближайшем заседании Думы депутаты будут рассматривать вопрос о выделении дополнительного финансирования для завершения всех необходимых работ по благоустройству.

Вместе с другими участниками акции, депутаты районной Думы внесли свою лепту в создание аллеи на набережной, посадив саженцы рябины и калины, ставшие символом экологического благополучия всего Сургутского района.