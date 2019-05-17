​Тюменская область готова развивать транспортное сообщение с Китаем

Тюменская область может предложить Китаю реализовать совместный проект по созданию в регионе крупного логистического комплекса. Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС на встрече с прессой.

«Направление, которое нам кажется интересным, в том числе, в рамках проекта Шелкового пути - это логистика. В Тюмени мы могли бы предложить совместный проект по созданию крупного логистического комплекса», – рассказал он.

Кроме того, губернатор считает, что также возможна кооперация в области производства оборудования и технологий нефтегазодобычи и сервиса. «Безусловно, Китай сегодня способен самостоятельно у себя на территории производить, но полагаем, что такая кооперация, с учетом близости северных округов, где работают нефтегазовые компании, могла бы быть интересна нашим китайским партнерам», – сказал Александр Моор.

По словам Моора, предприятиям Тюменской области так же интересен и китайский рынок продовольствия. «Безусловно, нам, тюменским предприятиям, интересен рынок продовольствия. Мы могли бы двигаться, и мы в этом направлении двигаемся уже. Пять тюменских компаний сертифицируют свою продукцию для поставки на китайский рынок», – рассказал губернатор.