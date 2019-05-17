​Тюменские вузы будут сотрудничать с китайскими по программе международного студенческого обмена

Тюменский государственный и Тюменский индустриальный университеты будут сотрудничать с китайскими вузами в рамках IV Международного ЭКСПО Шелкового пути в Сиане. В церемонии подписания соглашений приняли участие полпред президента в УФО Николай Цуканов и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Таким образом, Тюменский индустриальный университет будет сотрудничать с Сианьским нефтяным и Сианьским транспортным университетами. В свою очередь Тюменский государственный университет будет развивать отношения с Сианьским университетом международных исследований, Шэнсиским педагогическим и Северо-Западным университетами.

«В вузах Тюменской области в этом учебном году на очной форме обучается 51 студент из Китая, реализуются совместные научно-образовательные программы и программы «двойных дипломов», – отмечает пресс-служба главы Тюменского региона.

Тюменские вузы уже длительное время сотрудничают с университетами КНР. Например, по программе международного студенческого обмена в Региональном институте международного сотрудничества и филологическом факультете ТюмГУ изучают русский язык китайские студенты. Кроме того, преподаватели с филологического факультета ТюмГУ обучают русскому языку студентов Цюйфуского государственного университета. Также российские студенты изучают китайский язык в Тюменском государственном университете на эколого-географическом факультете, в Международном институте финансов, управления и бизнеса, в Институте истории и политических наук.