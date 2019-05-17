​На федеральных трассах Урала началась ремонтная кампания. Список участков, движение на которых будет затруднено

На Урале началась кампания по ремонту дорог. На некоторых участках федеральных трасс будет ограничено движение. ФКУ «Уралуправтодор» просит отнестись к этому с пониманием и заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения.

Пресс-служба учреждения опубликовала список участков дорог, где возможны заторы.

В Югре

На Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск:

- Реверсивное движение возле моста через реку Большой Салым на 580 км. Также действует временное ограничение для транспортных средств с габаритом по ширине более 3 метров. Капитальный ремонт. Срок: 20 декабря 2019.

- Реверсивное движение на участке от поселка Сентябрьский до Пыть-Яха (с 642 по 699 км), а также возле Куть-Яха (с 609 по 623 км). Устройство слоев износа. Срок: с 14 мая по 1 августа.

В Тюменской области

На Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск:

- Реверсивное движение на участке возле Тобольска (с 235 по 252,5 км) и Горнослинкино (с 318 по 322 км). Устройство слоев износа. Срок: с 11 мая по 1 августа.

В Свердловской области

Р-242 Пермь – Екатеринбург:

- Реверсивное движение с 08:00 до 22:00 на участке между Кленовским и Бисертью (с 232 по 250 км). Срок: с 6 мая по 1 августа.

- Перекрыта одна полоса в сторону Перми на участке от ЕКАД до Первоуральска (с 326 по 343 км). Срок: с 6 мая по 1 августа.

- С 20 мая будет перекрыта одна полоса в сторону Перми на участке от Объездной дороги до ЕКАД (с 343 по 352 км). Срок: с 20 мая по 1 августа.

Р-351 Екатеринбург – Тюмень:

- Реверсивное движение возле железнодорожного переезда в Богдановиче. Ремонт. Срок: с 13 по 20 мая. Объезд возможен через Сухой Лог и Калиновское с выездами на федеральную трассу на 92 и 128 км.

- Реверсивное движение возле поселка Юшала Тугулымского района (с 240 по 250 км). Капитальный ремонт с расширение до четырех полос. Срок: декабрь 2019 года.

М-5 «Урал», Подъезд к Екатеринбургу:

- Перекрыто по одной полосе в каждую сторону на участке с 178 по 183 км возле поселка Октябрьский. Капитальный ремонт. Срок: с 10 по 17 мая.

- Закрытие путепровода на 187 км возле села Патруши. Ремонт. Срок: с 1 апреля по 1 июля.

- Перекрыто по одной полосе в каждую сторону в районе путепровода на 187 км возле села Патруши. В связи с ремонтом путепровода. Срок: с 10 по 20 мая.

- С 20 мая возле села Кашино в связи с капитальным ремонтом моста через реку Сысерть на 170-м км будет перекрыто одно направление, движение будет организовано по одной полосе в каждую сторону.