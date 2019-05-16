​В Екатеринбурге проведут опрос жителей о строительства Собора святой Екатерины

Власти Екатеринбурга проведут опрос жителей города об их отношении к строительству храма на месте сквера у Театра драмы. Опрос пройдет на улицах в ближайшие дни, сообщает Znak.com со ссылкой на администрацию уральской столицы.

Ранее о необходимости провести опрос заявил президент России Владимир Путин. Отвечая на вопрос уральского журналиста на медиафоруме ОНФ, глава государства отметил, что в этой ситуации «меньшинство должно подчиниться мнению большинства», но только если это мнение местных жителей, а не «записных активистов, которые приехали из Москвы, чтобы себя попиарить».

С 13 мая, когда в сквере у Театра драмы был установлен забор, в Екатеринбурге продолжаются протесты противников строительства храма. Вечером 16 мая стихийная акция продолжается. За гуляющими рядом с будущей стройкой людьми наблюдают полицейские, бойцы ОМОНа (по данным СМИ, силовики стянуты с соседних регионов). Кроме того, по данным интернет-газеты, со стороны набережной стоят три грузовика с людьми в камуфляжной форме.