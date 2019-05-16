16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  64,5598   EUR  72,3651  

Владимир Путин прокомментировал протесты защитников сквера в Екатеринбурге

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин, выступая на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ), прокомментировал народные протесты защитников сквера, на месте которого начинается строительство Собора святой Екатерины. Глава государства предложил провести опрос и учесть мнение большинства, если речь не идет о мнении приехавших пошуметь москвичей, передает корреспондент ИА СИА-ПРЕСС.

«Я только вчера об этой истории услышал. Это чисто ваша региональная история — где-то люди просят, чтобы храм построили, а здесь кто-то возражает. Но все имеют право на собственное мнение. Если речь о жителях этого микрорайона, их мнение нужно учесть. Если речь не идет о мнение москвичей, которые приехали пошуметь и себя попиарить <…> Храм должен объединять, а не разъединять. Надо провести опрос и пусть победить мнение большинства», — сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос журналиста «Вечерних Ведомостей». Также президент предложил, чтобы, если же те, кто против строительства храма на месте сквера, окажутся в меньшинстве, застройщик должен сделать сквер в другом месте.

Видео: vk.com/te_ekb

13 мая в Екатеринбурге в сквере у Театра драмы был установлен забор, огораживающий площадку под строительства Собора святой Екатерины. В тот же день защитники сквера начали акцию, вылившуюся в 3-дневные протесты. Вечером 15 июня начавшийся мирно флешмоб завершился задержаниями 70 человек, трое из которых — подростки.

Читайте также:

В Екатеринбурге проведут опрос жителей о строительства Собора святой Екатерины

Столкновение с реальностью

Сколько грехов простят храмостроителям?


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 18:35, просмотров: 321, комментариев: 3


QR код
Комментарии:
Сергей Яковлевич
не нравится
Сегодня в 19:16
Съехал "государь" на московских титушек))). "Надо провести опрос и пусть победит мнение большинства", Левада центр провели опрос 99,9 % высказались за строительство Храма, так будет выглядеть опрос. Храмы, Мечети, и т.д созданы лишь с одной целью, разделить людей. Храмы строят буча поднимается, Храмы сносят та-же буча поднимается, замкнутый круг какой-то.
крокодил
не нравится
Сегодня в 19:49
Да там опросы с 2010 года идут. И слушания были. 2 раза переносили. Там ельцинские центровые, молодежь неокрепшая, не читавшая, не смышленая, по ресторанам любящая. Все не так, воздуха им не хватает. Бесявые.
Да храм ставювить нужно в любом месте! Там же души их отмажут от деняний
крокодил
не нравится
Сегодня в 21:39
Там ресторан с верандой хотят поставить, кальянные.
ЕвроЕкаба дождетесь.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Артем Кириленко: Проблемы дольщиков ЖК «Уютный» не новы для Сургута и всегда находятся на особом контроле губернатора и правительства Югры

​Артем Кириленко: Проблемы дольщиков ЖК «Уютный» не новы для Сургута и всегда находятся на особом контроле губернатора и правительства Югры
Зампредседателя думы Сургута о вкладчиках «Северстроя», которые боятся остаться без квартир
Артем Кириленко, зампредседателя думы Сургута Сегодня в 17:09
589 13
​Недострой в центре Сургута может стать социальным объектом

​Недострой в центре Сургута может стать социальным объектом
Городская администрация и застройщик обсуждают возможность выкупа или аренды здания на пересечении улиц Майская и Декабристов
Анастасия Якупова Сегодня в 15:37
1615 7
​Силиконовая пойма

​Силиконовая пойма
Техзадание разработано, торги разыграны, сто двадцать миллионов бюджетных денег выделено, и «Сколково» уже приступил к разработке концепции «Кампуса».Или не кампуса? Или все таки кампуса? Давайте разберемся.
Сергей Глинских, сургутянин Сегодня в 10:54
871 11
​Соучастники

​Соучастники
Денег нет в нефтяной столице России на самое необходимое, на детей, но ни слова о том, куда эти деньги исчезли, никто не проронит. Молчок. Омерта. Нету. Пропали куда-то, и все
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 15 мая в 17:23
1124 10
​Что происходило в Екатеринбурге. И почему недовольство строительством очередного храма вылилось в массовые протесты?

​Что происходило в Екатеринбурге. И почему недовольство строительством очередного храма вылилось в массовые протесты?
Ева Рудион 15 мая в 08:43
3321 24
Что будет с сургутским аэропортом, если Utair продаст контрольный пакет его акций

Что будет с сургутским аэропортом, если Utair продаст контрольный пакет его акций
Анастасия Семихатских 14 мая в 14:54
1283 3
​Правда ли, что по полису ОМС теперь можно бесплатно поставить светоотражающие пломбы? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Правда ли, что по полису ОМС теперь можно бесплатно поставить светоотражающие пломбы? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Информация об этом распространяется из-за публикации одного из федеральных СМИ
Лилия Сулейманова 13 мая в 15:41
1239 3
​Может ли работник увеличить время обеденного перерыва для кормления ребенка?

​Может ли работник увеличить время обеденного перерыва для кормления ребенка?
Также отвечаем, как в таком случае оплачиваются рабочие часы
Анастасия Варвулева, старший помощник прокурора 13 мая в 13:55
766 0
​Сталина повесили

​Сталина повесили
СИА-ПРЕСС – об итогах прошедшей недели
Олег Владимиров 13 мая в 09:30
617 5
​Чужая грязь

​Чужая грязь
Интервью с основателем группы «Я за Чистый город Сургут»
Анна Антипина 11 мая в 12:08
1756 2
Олег Владимиров

​Quod licet Jovi
Доренко был не нужен в сытые годы, но его качества бойца информационного фронта стали востребованы в нынешние неспокойные времена
Олег Владимиров 10 мая в 19:25
2398 7
​Прерванный полет. Вопросы.

​Прерванный полет. Вопросы.
Может быть, мы с вами были свидетелями предельно гнусной истории, когда какие то нехорошие люди решили использовать святой для каждого праздник в своих политических, корыстных целях...
Сергей Глинских, сургутянин 10 мая в 16:26
2312 22
​Продаете недвижимость, как защитить себя от недобросовестных действий покупателя?

​Продаете недвижимость, как защитить себя от недобросовестных действий покупателя?
Срок исковой давности предъявляемый к исковым требования о качестве переданного помещения составляет два года с момента его передачи.
Адвокат Оксана Рудик 10 мая в 12:27
1600 1
​Где мы впервые знакомимся с культурой любого города?

​Где мы впервые знакомимся с культурой любого города?
Правильно – на улицах
Эдуард Иваницкий, депутат думы Сургута 10 мая в 10:19
1317 17
9 мая в Сургуте: как город встретил День Победы

9 мая в Сургуте: как город встретил День Победы
Фоторепортаж siapress.ru
Анастасия Семихатских 09 мая в 18:26
1917 7
​Сергей Лапенков: «Бессмертный полк» — история не политическая. Она про наших бабушек и дедушек»

​Сергей Лапенков: «Бессмертный полк» — история не политическая. Она про наших бабушек и дедушек»
Интервью с одним из создателей «Бессмертного полка»
Надежда Макаренко 08 мая 2017 в 11:19
5452 2
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика