Владимир Путин прокомментировал протесты защитников сквера в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин, выступая на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ), прокомментировал народные протесты защитников сквера, на месте которого начинается строительство Собора святой Екатерины. Глава государства предложил провести опрос и учесть мнение большинства, если речь не идет о мнении приехавших пошуметь москвичей, передает корреспондент ИА СИА-ПРЕСС.

«Я только вчера об этой истории услышал. Это чисто ваша региональная история — где-то люди просят, чтобы храм построили, а здесь кто-то возражает. Но все имеют право на собственное мнение. Если речь о жителях этого микрорайона, их мнение нужно учесть. Если речь не идет о мнение москвичей, которые приехали пошуметь и себя попиарить <…> Храм должен объединять, а не разъединять. Надо провести опрос и пусть победить мнение большинства», — сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос журналиста «Вечерних Ведомостей». Также президент предложил, чтобы, если же те, кто против строительства храма на месте сквера, окажутся в меньшинстве, застройщик должен сделать сквер в другом месте.

Видео: vk.com/te_ekb

13 мая в Екатеринбурге в сквере у Театра драмы был установлен забор, огораживающий площадку под строительства Собора святой Екатерины. В тот же день защитники сквера начали акцию, вылившуюся в 3-дневные протесты. Вечером 15 июня начавшийся мирно флешмоб завершился задержаниями 70 человек, трое из которых — подростки.

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