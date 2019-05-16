​Спасатели выступили с обращением к жителям Югры из-за ухудшения погоды

В пятницу, 17 мая, в центральных районах Югры ожидается ветер порывами до 15-20 метров в секунду. Из-за прогнозируемого ухудшения погоды к жителям округа обратились специалисты регионального ГУ МЧС.

Югорчан попросили ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, не гулять под деревьями и неустойчивыми конструкции, не парковать там автомобили, убрать все, что может улететь, с балконов и со дворов, держать закрытыми окна. Кроме того, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности — сильный ветер способствует быстрому распространению огня. Владельцам маломерных судов необходимо воздержаться от выхода на реку.

«В случае возникновения чрезвычайных ситуаций обращайтесь на единый номер пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или в дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112», — напомнили в пресс-службе ведомства.

По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, сильный ветер будет сопровождаться осадками — дождем и мокрым снегом. Температура воздуха ночью приблизится к нулю, днем не превысит +14ºС. На выходных улучшения погоды не ожидается.