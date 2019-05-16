В Югре предложили создать территорию опережающего социально-экономического развития «Мортка»

Депутат, курирующий Югру по линии партии ЛДПР, Евгений Марков предложил создать в регионе территорию опережающего социально-экономического развития «Мортка».

Федеральный законодатель Евгений Марков предложил Губернатору Югры Наталье Комаровой новый способ развития территории и привлечения бюджетных средств федерального бюджета в развитие региональной экономики.

«В целях реализации национального проекта Российской Федерации «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», повышения конкурентоспособности региональной экономики, привлечения инвестиций необходимо применение наиболее прогрессивных механизмов государственного администрирования региональной экономикой. Одним из механизмов повышения инвестиционного потенциала регионов в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» является создание территорий опережающего социально-экономического развития (далее – ТОСЭР) – зоны свободного предпринимательства с набором специальных налоговых режимов для инвесторов, которые реализуют инвестиционные проекты в границах ТОСЭР», - пишет депутат Губернатору Югры, подчеркивая, что в первые три года ТОСЭР устанавливались только на Дальнем Востоке. И положительный эффект для экономики распространил практику создания ТОСЭР по всей России. С 2015 года указанный механизм нашел применение, успешно развивается и планируется к внедрению в порядка 50 регионах страны.

Далее либерал-демократ отмечает, что существенным преимуществом создания ТОСЭР от других механизмов увеличения инвестиционного потенциала региона является установление: особого режима землепользования; льготных ставок арендной платы; специального налогового режима и сокращение взносов во внебюджетные фонды; особого режима государственного и муниципального контроля (надзора); льготное подключение к объектам инфраструктуры.

Депутат Марков приложил к письму сравнительный анализ предоставления налоговых льгот и преференций ТОСЭР и ОЭЗ на примере резидента ОЭЗ Алабуга и резидента ТОСЭР Набережные Челны. И предложил создать территорию опережающего социально-экономического развития «Мортка» (ТОСЭР «Мортка») в границах территории городского поселения Мортка. Потенциальными резидентами ТОСЭР «Мортка» могут стать инвесторы завода по производству древесно-волокнистых плит средней плотности (МДФ), иных производств по переработке древесины, нефтеперерабатывающего завода.

Учитывая тот факт, что на территории Кондинского района автономного округа реализуется приоритетный проект Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и утвержден паспорт проекта «Организация многопрофильного производства по выпуску конкурентоспособной продукции из древесины в пгт. Мортка», со сроком окончания 31.12.2021 года, создание ТОСЭР позволит существенно улучшить экономические показатели проектов, реализуемых в границах ТОСЭР, повысить инвестиционную привлекательность Кондинского района.

Депутат Марков предложил Губернатору Югры согласовать проектную инициативу «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Мортка» на Проектном комитете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. И заверил руководителя региона, что своей стороны готов принять активное участие в работе над данным проектом.

В случае, если губернатор Югры примет предложение депутата, то это будет новый способ для нашего региона привлечения средств Федерации в развитие поселка Мортка, а значит новые рабочие места, стабильность и развитие территории.