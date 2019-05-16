​В Югре выбрали окончательный логотип Года семьи

В Югре завершился конкурс по выбору логотипа Года семьи. В нем приняло участие почти 500 работ от участников из 22 муниципалитетов Югры.

По словам директора АУ «Центр «Открытый регион» Оксаны Макеевой многие работы — будто картины: «Видно, что люди вкладывали душу». Но победитель может быть только один, и им стала иллюстрация Юлии Ситдиковой из Нягани под названием «Югорская семья».

В центре логотипа — национальное жилище ханты, рядом с которым стоит семья в народных одеяниях: мама, папа и ребенок.

«Цветовая гамма эмблемы несет в себе определенный смысл. Зеленый цвет – символ надежды, оптимизма, в мировоззрении ханты – тайга. Синий цвет – спокойствие, решение проблем, у ханты – реки и озера края. Желтый цвет – тепло солнечных лучей, человеческой заботы. Белый – символ чистоты, невинности, света, радости. Оранжевый – цвет опоры, стабильности, надежды», — написала Юлия Ситдикова в описании своей работы.

«Хороший логотип, — прокомментировала работу победителя член общественной палаты Югры Вера Кондратьева. — Вызывает добрые чувства и светлые эмоции. Приятны тона и их сочетание. Глядя на логотип понимаешь, что мы живем в Югре, где уважают и хранят традиции»

В конце ноября минувшего года Наталья Комарова во время своего обращения объявила 2019 Годом семьи в Югре. Прием заявок на конкурс логотипов проходил с 8 по 22 апреля на портале «Открытый регион – Югра», а само голосование проводилось с 23 по 25 апреля среди жителей округа. Всего за три дня югорчане отдали порядка семи тысяч голосов.