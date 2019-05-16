Югорчане смогут принять участие в круглом столе «Прививки - за и против»

Прямой эфир встречи пройдет в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Послушайте, доктор.ХМАО» 17 мая в 14:00 и в «Инстаграм» в официальном профиле Депздрава Югры @dzhmao.

Представители здравоохранения и депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры обсудят тему вакцинации в Нижневартовске.

Председателем встречи выступит заместитель Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, член Комитета Думы автономного округа по социальной политике Наталья Западнова.

Экспертом станет директор Депздрава Югры Алексей Добровольский.

Спикеры – Инна Кудрявцева, заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре; Ольга Андреевна, главный внештатный специалист эпидемиолог Депздрава Югры; Татьяна Загинайко, главный врач БУ «Нижневартовская городская детская поликлиника»; Сергей Самохвалов, главный врач БУ «Нижневартовская городская поликлиника».

Участники круглого стола ответят на вопросы в режиме реального времени.

Вопросы от жителей автономного округа принимаются уже сейчас под постом-анонсом в группе «Послушайте, доктор.ХМАО». Задать вопрос можно и в прямом эфире.