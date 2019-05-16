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​Школы русского языка и новая техника для миграционного центра: в Сургутском районе проходят конкурсы проектов от НКО

Администрация Сургутского района заканчивает прием заявок от некоммерческих организаций на участие в двух конкурсах. Речь идет о конкурсе проектов, направленных на профилактику социально-опасных форм поведения граждан; и проектов, направленных на укрепление межнационального согласия.

Как во время пресс-конференции сообщил начальник отдела взаимодействия с национальными и религиозными конфессиями администрации Сургутского района Олег Стипанюк, в этом году у обоих конкурсов увеличился грантовый фонд. Призеров будет восемь, а не шесть, как в 2018 году, а те НКО, которые займут первые места, получат на реализацию своих проектов порядка 750 тысяч рублей против прошлогодних 450 тысяч.

«Общая сумма, выделенная из бюджета района на проведение конкурсов, составила 2,1 млн рублей. Подать заявку может любое действующее НКО, — говорит Олег Стипанюк. — Замечу, что нам хотелось бы видеть более практически направленные проекты. В прошлом году было много культурных и спортивных мероприятий, и это очень хорошо, однако мы рады были бы увидеть новые формы взаимодействия с некоммерческими организациями, которые помогли бы выявить существующие проблемы и решить их в течение года».

Один из присланных проектов, например, посвящен оснащению недавно открытого центра «Мигрант» по работе с приезжими: для того, чтобы улучшить его функционирование, необходимо закупить компьютеры, принтеры и другую офисную технику. Еще один проект посвящен открытию школы изучения русского языка для приезжих и их семей. Обучение в школе поможет новоприбывшим быстрее социализироваться и стать полноценной частью югорского общества.

На данный момент администрация Сургутского района получила пять полностью готовых, документально оформленных проектов на конкурс по укреплению межнационального согласия. Прием заявок на него закончится завтра, 17 мая. А вот на конкурс по профилактике социально-опасных форм поведения можно податься до следующей среды (22 мая).


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Сегодня в 14:34, просмотров: 200, комментариев: 0


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