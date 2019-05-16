​Названы муниципалитеты Югры, обеспечившие всех детей местами в детсадах

В 12 муниципалитетах Югры дети полностью обеспечены местами в детских садах. Это — Нефтеюганск, Покачи, Радужный и Урай, Белоярский, Берёзовский, Кондинский, Нефтеюганский, Нижневартовский, Октябрьский, Советский и Ханты-Мансийский районы. Данные озвучил депутат окружной думы Сергей Великий.

Показатель доступности дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет в округе составляет примерно 85 процентов. «Дети же от 3-х до 7-ми обеспечены местами в садиках полностью во всех муниципальных образованиях автономного округа. Увеличение уровня обеспеченности детей местами в садах влияет на качество жизни семей, помогает мамам быстрее возвращаться на работу и снижает число получателей социальных пособий», — цитирует народного избранника пресс-служба окружного парламента.

Ранее сургутские власти заявили о планах в следующем учебном году полностью обеспечить местами в дошкольных учреждениях детей с 2 до 3 лет и увеличить количество мест для малышей 1,5-2 лет.