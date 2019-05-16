​19-летний житель Лангепаса пойдет под суд за развращение девочки-подростка

В Лангепасе завершено расследование уголовного дела 19-летнего местного жителя, которого обвиняют в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней девушки.

«Следствием и судом установлено, что 19-летний обвиняемый завел в социальных сетях переписку с 15-летней девушкой, которой отправлял фотографии сексуального характера и предлагал вступить с ним в половую связь. При этом он достоверно знал о несовершеннолетнем возрасте девушки. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Молодому человеку грозит максимум три года лишения свободы.