​В Екатеринбурге на акции защитников сквера задержаны десятки человек

16 мая, в третий день протеста против строительства храма Святой Екатерины, в центре Екатеринбурга, по данным «ОВД-Инфо», задержаны порядка 60 человек, в том числе несовершеннолетние. Информация о количестве участников акции разнятся — их было от двух до пяти тысяч человек. Также сообщается, что задержанные по итогам прошедших двух дней получили от 5 до 35 суток ареста. Для них начался сбор средств.

Акция защитников сквера началась в среду около 19.00. Установленный вокруг площадки капитальный забор охранял ОМОН. Люди вели себя мирно. «Несколько часов акция проходила спокойно и напоминала рок-фестиваль», — описал происходящее корреспондент Znak.com. В 21.30 состоялся запланированный флешмоб — участники стали светить в небо фонариками. Интересно, что протестующим неизвестные заказывали пиццу, а также привезли установку с беспроводной зарядкой для телефонов. Столкновения с силовиками начались около 23.00, когда кто-то кинул бутылку в забор. Сквер был полностью зачищен к 01.30.

Протестные акции начались в Екатеринбурге 13 мая, когда в сквере у Театра драмы был установлен забор вокруг стройплощадки храма Святой Екатерины. Горожане, выступающие за сохранение сквера, вышли на стихийную акцию, противостояли им спортсмены Академии единоборств РМК. В первый день полиция наблюдала за происходящим со стороны. 15 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пригласил стороны на диалог. Эксперты отмечали, что главной целью этой встречи был поиск организаторов протеста.

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