​Каждый второй житель регионов тюменской «матрешки» проводит отпуск за границей

52 процента жителей Тюменской области, Югры и Ямала берут отпуск минимум два раза в год. 46 процентов проводят его за границей, 44 процента — путешествуют по России. Без отпуска обычно обходятся восемь процентов. Таковы результаты опроса, проведенного компанией HeadHunter.

«Порой, насладиться отдыхом мешают трудности в планировании отпуска: 40 процентов признались, что им нельзя уходить в отпуск одновременно с другим коллегой, 27 процентов — что не на кого бывает оставить работу, 13 процентов сталкивались с ситуацией, когда руководство не пускало в отпуск без определенной причины, а три процента рассказали, что их однажды забыли внести в график отпусков. И даже во время отдыха не всем удается полностью забыть о работе: каждый пятый в этот период регулярно возвращается к своим профессиональным задачам», — рассказала о результатах исследования руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.

Выяснилось также, что 13 процентов работающих соискателей отдыхают меньше положенного срока. Чаще всего это начинающие специалисты, а также специалисты сфер «Продажи», «Банки, инвестиции, лизинг» и «Транспорт, логистика». Еще 21 процент опрошенных признались, что работодатель предоставляет им для отпуска более 28 дней – такие люди обычно работают в сферах «Наука, образование» и «Высший менеджмент».

«Интересно, что при этом четыре процента опрошенных считают, что отдыхают они слишком много и период отпуска можно сократить, а 37 процентов с этой позицией абсолютно не согласны и уверены, что им положенного отдыха недостаточно», — добавила Осипова.