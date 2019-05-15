​В Югре обсуждают защиту пенсионеров

В Ханты-Мансийске пошло заседание комиссии по профилактике правонарушений под руководством первого заместителя губернатора Югры Алексея Шипилова. Среди прочего обсуждалась и защита пенсионеров от разного рода мошеннических и других противоправных действий.

По словам заместителя директора департамента социальной защиты населения Югры Терезы Пономаревой, вопросам безопасности пожилых людей в округе уделяется очень серьезное внимание:

«В каждом муниципальном образовании у нас действует «Университет третьего возраста». В рамках этого университета в 10-ти учреждениях созданы и действуют «Школы безопасности», где гражданам пожилого возраста напоминают о том, как обезопасить свою жизнь. Это и пожарная безопасность, и юридическая, здесь же им рассказывают, какие бывают виды мошенничеств. Кроме того, участковыми специалистами по социальной работе происходит выявление одинокопроживающих пожилых людей. Только в этом году выявлено более 2 тысяч. Они зачислены на надомное социальное обслуживание. Так, в зимнее время 5 раз в неделю, в летнее – не менее 3 раз в неделю к ним выезжает социальный патруль, который оказывает всю необходимую помощь».

По словам председателя общественной палаты Югры Ирины Максимовой, что в вопросе защиты пенсионеров очень важно уделять внимание социальному волонтерству:

«На первом месте – работа с пожилыми людьми. Мы всегда говорили о том, что нельзя оставлять своих близких родственников пожилого возраста без внимания, им нужно хотя бы ежедневно звонить. Это - во-первых. Во-вторых, люди, которые в силу разных причин остались одни, нуждаются в общении. За ними во многих муниципальных образованиях закреплены волонтерские отряды, с которыми они на связи. Кроме того, у нас в каждом муниципалитете есть люди, ответственные за социальное волонтерство, для того, чтобы пожилой человек мог им позвонить и проконсультироваться по любым вопросам. Сейчас мы прорабатываем вопрос введения единого номера для этих целей по всему округу».