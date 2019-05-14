Альфа-Банк в ХМАО провел благотворительную акцию «Вахта Памяти»

В честь Дня Победы Альфа-Банк провел ежегодную благотворительную акцию «Вахта Памяти» в 56 городах. Более тысячи сотрудников и волонтеров банка возложили венки из живых цветов к главным памятникам и мемориалам Великой Отечественной войны. Так Банк почтил память тех, кому мы обязаны своей свободой и чистым небом над головой.

В городах присутствия Альфа-Банка в Тюменской области, более 150 сотрудников присоединились к общебанковской акции «Вахта Памяти». Гирлянды из цветов и венки к Вечному огню возложили в Тюмени на площади Памяти, в Нижневартовске в Парке Победы у Памятника воинам-землякам, в Сургуте в сквере Мемориала Славы, в Мегионе волонтеры банка посетили Сквер памяти участников Великой Отечественной войны.

«Уже стало традицией встречаться в этот день с коллегами для участия в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы. Наша акция дает возможность почтить память тех ветеранов, кого уже нет с нами. Мы рады, что коллеги участвуют в акции семьями, ведь крайне важно помнить о великом подвиге и передать эту память нашим детям, ведь именно от них зависит будущее. И мы должны сделать все для того, чтобы оно было мирным», - поделился Управляющий операционным офисом «Нижневартовский» Альфа-Банка Андрей Слинкин.