​Лишенный депутатского мандата Антон Пантин объявил сбор средств на судебный процесс

Бывший депутат думы Югорска Антон Пантин объявил сбор средств на судебный процесс для того, чтобы вернуть мандат.

«Я не в восторге, что приходится обращаться к вам с таким предложением, но другого варианта нет. Денег на судебный процесс по восстановлению справедливости и отмене решения Думы - нет. Сдаваться я не намерен. Планы грандиозные. Работы много. Считаю себя народным депутатом, так как всегда всеми способами отстаивал ваши вопросы и решал конкретные проблемы. Теперь настала ваша очередь помочь и поддержать меня в трудный час», — обратился он к своим подписчикам в Facebook.

Пантин также опубликовал номер счета для сбора пожертвований и пообещал, что все деньги пойдут на судебные издержки.

Дума Югорска 30 апреля лишила мандата депутата Антона Пантина в связи с утратой доверия. Сам он связывает это решение с деятельностью по обнародованию фактов о недостатках в работе местных и региональных властей. В частности, распространенная Пантиным информация о найденной в здании морга Югорска крупной партии просроченного детского питания стала поводом для возбуждения уголовного дела. Должностных лиц городской больницы подозревают в халатности при закупке.