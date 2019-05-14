​За неделю от нападения клещей пострадали 40 жителей Югры

В Югре количество пострадавших от нападения клещей увеличилось за неделю с 18 до 58. Активнее всего членистоногие в Кондинском районе — там к врачам обратились 16 человек. 11 пострадавших зарегистрировано в Пыть-Яхе, по шесть — в Урае и Сургуте.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора Югры подчеркнули, что к началу сезона активности клещей план по вакцинации выполнен только на 50 процентов: привились 56 тысяч жителей округа. При этом клещи в нашем регионе переносят опасные вирусы, а заражение клещевым энцефалитом, от которого ставится прививка, может стать смертельным.

Специалисты призывают не надеяться на авось, а обезопасить себя: «Обычная схема вакцинации против клещевого энцефалита предусматривает две прививки: первая делается осенью, вторая – ранней весной. И еще через год проводится ревакцинация. Если по каким-то причинам вакцинация осенью не проведена, можно провести вакцинацию по ускоренному курсу: обе прививки делаются с интервалом в один месяц (или 2 недели в зависимости от вакцины). Посещать природный очаг можно не ранее чем через две недели после второй прививки. Но при этом надо помнить, что этот ускоренный курс предназначен для экстренных ситуаций. Желательно, проводить вакцинацию по стандартной схеме. Последующие ревакцинации необходимо повторять каждые три года».

В Югре регистрируются такие «клещевые» инфекции, как клещевой вирусный энцефалит, иксодовый боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз и моноцитарный эрлихоиз. Самое опасное время года – май-июнь. Очаги клещевых инфекций в округе расположены неравномерно: самые активные — в Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском районе, Нефтеюганске и Нефтеюганском районе, а также в Кондинском, Октябрьском районах.