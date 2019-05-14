16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,3001   EUR  73,3712  

​За неделю от нападения клещей пострадали 40 жителей Югры

В Югре количество пострадавших от нападения клещей увеличилось за неделю с 18 до 58. Активнее всего членистоногие в Кондинском районе — там к врачам обратились 16 человек. 11 пострадавших зарегистрировано в Пыть-Яхе, по шесть — в Урае и Сургуте.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора Югры подчеркнули, что к началу сезона активности клещей план по вакцинации выполнен только на 50 процентов: привились 56 тысяч жителей округа. При этом клещи в нашем регионе переносят опасные вирусы, а заражение клещевым энцефалитом, от которого ставится прививка, может стать смертельным.

Специалисты призывают не надеяться на авось, а обезопасить себя: «Обычная схема вакцинации против клещевого энцефалита предусматривает две прививки: первая делается осенью, вторая – ранней весной. И еще через год проводится ревакцинация. Если по каким-то причинам вакцинация осенью не проведена, можно провести вакцинацию по ускоренному курсу: обе прививки делаются с интервалом в один месяц (или 2 недели в зависимости от вакцины). Посещать природный очаг можно не ранее чем через две недели после второй прививки. Но при этом надо помнить, что этот ускоренный курс предназначен для экстренных ситуаций. Желательно, проводить вакцинацию по стандартной схеме. Последующие ревакцинации необходимо повторять каждые три года».

В Югре регистрируются такие «клещевые» инфекции, как клещевой вирусный энцефалит, иксодовый боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз и моноцитарный эрлихоиз. Самое опасное время года – май-июнь. Очаги клещевых инфекций в округе расположены неравномерно: самые активные — в Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском районе, Нефтеюганске и Нефтеюганском районе, а также в Кондинском, Октябрьском районах.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 10:49, просмотров: 625, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Правда ли, что по полису ОМС теперь можно бесплатно поставить светоотражающие пломбы? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Правда ли, что по полису ОМС теперь можно бесплатно поставить светоотражающие пломбы? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Информация об этом распространяется из-за публикации одного из федеральных СМИ
Лилия Сулейманова 13 мая в 15:41
971 2
​Может ли работник увеличить время обеденного перерыва для кормления ребенка?

​Может ли работник увеличить время обеденного перерыва для кормления ребенка?
Также отвечаем, как в таком случае оплачиваются рабочие часы
Анастасия Варвулева, старший помощник прокурора 13 мая в 13:55
674 0
​Сталина повесили

​Сталина повесили
СИА-ПРЕСС – об итогах прошедшей недели
Олег Владимиров 13 мая в 09:30
533 5
​Чужая грязь

​Чужая грязь
Интервью с основателем группы «Я за Чистый город Сургут»
Анна Антипина 11 мая в 12:08
1661 2
Олег Владимиров

​Quod licet Jovi
Доренко был не нужен в сытые годы, но его качества бойца информационного фронта стали востребованы в нынешние неспокойные времена
Олег Владимиров 10 мая в 19:25
2334 7
​Прерванный полет. Вопросы.

​Прерванный полет. Вопросы.
Может быть, мы с вами были свидетелями предельно гнусной истории, когда какие то нехорошие люди решили использовать святой для каждого праздник в своих политических, корыстных целях...
Сергей Глинских, сургутянин 10 мая в 16:26
2179 22
​Продаете недвижимость, как защитить себя от недобросовестных действий покупателя?

​Продаете недвижимость, как защитить себя от недобросовестных действий покупателя?
Срок исковой давности предъявляемый к исковым требования о качестве переданного помещения составляет два года с момента его передачи.
Адвокат Оксана Рудик 10 мая в 12:27
1536 1
​Где мы впервые знакомимся с культурой любого города?

​Где мы впервые знакомимся с культурой любого города?
Правильно – на улицах
Эдуард Иваницкий, депутат думы Сургута 10 мая в 10:19
1193 13
9 мая в Сургуте: как город встретил День Победы

9 мая в Сургуте: как город встретил День Победы
Фоторепортаж siapress.ru
Анастасия Семихатских 09 мая в 18:26
1847 7
​Сергей Лапенков: «Бессмертный полк» — история не политическая. Она про наших бабушек и дедушек»

​Сергей Лапенков: «Бессмертный полк» — история не политическая. Она про наших бабушек и дедушек»
Интервью с одним из создателей «Бессмертного полка»
Надежда Макаренко 08 мая 2017 в 11:19
5381 2
​Тысячи дольщиков в Сургуте боятся остаться без денег и квартир

​Тысячи дольщиков в Сургуте боятся остаться без денег и квартир
Вкладчики считают, если правительство Югры не примет меры, город получит четыре недостроенных жилых комплекса
Анастасия Якупова 08 мая в 20:00
4892 36
Поздравляю вас с одним из главных праздников нашей страны – Великой Победой!

Поздравляю вас с одним из главных праздников нашей страны – Великой Победой!
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 09 мая в 11:03
663 0
День Победы – наш главный праздник, праздник нескольких поколений

День Победы – наш главный праздник, праздник нескольких поколений
Надежда Красноярова, председатель думы Сургута 09 мая в 10:16
668 2
​Помнить, гордиться и осознавать цену Великой Победы — это наш долг

​Помнить, гордиться и осознавать цену Великой Победы — это наш долг
Ирина Урванцева, депутат думы ХМАО-Югры 09 мая в 10:07
729 0
Наш священный долг – чтить память о бессмертном подвиге

Наш священный долг – чтить память о бессмертном подвиге
Василий Юркин, директор СГМУП «Городские тепловые сети» 09 мая в 09:57
617 0
В День Победы мы с особой силой чувствуем связь с героями-победителями

В День Победы мы с особой силой чувствуем связь с героями-победителями
Наталья Комарова, губернатор ХМАО – Югры 09 мая в 09:54
646 1
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика