​В Югре мужчина на внедорожнике въехал в дом. Пострадали женщина и ребенок

В понедельник, 13 мая, в 17.38 в поселке Пионерский Советского района автомобиль Ford протаранил частный дом. Пострадали пешеход и женщина, находившаяся в здании.

«Водитель, мужчина 1973 года рождения, по предварительным данным, не справился с рулевым управлением, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, юношу 2005 года рождения, а затем совершил наезд на дом. В результате происшествия, телесные повреждения получили несовершеннолетний пешеход, а так же женщина, 1958 года рождения, находящаяся в доме», — сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за прошедшие сутки в округе зарегистрировано два ДТП, в которых пострадали три человека.