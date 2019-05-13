Евгений Данников: «Георгиевская лента – это три черные и две оранжевые полоски, за которыми миллионы жизней и подвигов»

Актив ЛДПР в Нижневартовске и Сургуте принял участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка».

Накануне празднования Дня Победы Молодежная организация ЛДПР в лице Кушниковой Ирины и Волосухина Алексея совместно с Сургутским местным отделением партии раздали жителям города газету «ЛДПР в Югре» и георгиевские ленты со значками ЛДПР. Активисты поздравили всех с праздником Великой Победы.

А в Нижневартовске либерал-демократы – представители молодежного крыла ЛДПР Евгений Чурилов и Андрей Маликов так же провели одиночные пикеты по раздаче горожанам георгиевских ленточек. Вартовчане с радостью брали ленты, со словами благодарности к ЛДПР, и прикрепляли памятные ленточки на верхнюю одежду. Было роздано более 200 штук в Нижневартовске и более 300 в Сургуте.

За две недели до Дня Победы, стартовала очень важная и нужная акция — «Георгиевская ленточка». Тысячи волонтеров по всей стране вышли на улицы своих городов. Активисты ЛДПР в разных уголках Ханты-Мансийского автономного округа – Югры присоединились к данной акции. Они раздали прохожим черно-оранжевые ленты. Всего порядка тысячи лент было роздано активом ЛДПР в Югре.

«Небольшой, казалось бы, но так много в себя вобравший символ. Символ Победы, мужества, бесстрашия и самопожертвования. Символ тех страданий, что выпали на долю наших родных в годы Великой Отечественной войны. И главное — символ нашей памяти и нашей благодарности тем, кто все это пережил. Их разбирают мгновенно. Всего три черные и две оранжевые полоски, за которыми миллионы жизней и подвигов. Некоторые не могут сдержать слез. Символ Победы связан с личными историями семей. ЛДПР не впервые участвует в этой акции. И эту добрую традицию мы продолжим в следующем году», - рассказывает депутат регионального парламента, координатор Ханты-Мансийского регионального отделения партии ЛДПР Евгений Данников.