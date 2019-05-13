В Казани вооруженный старшеклассник взял класс в заложники

В гимназии №7 в Ново-Савинском районе Казани десятиклассник взял в заложники учеников. Он был вооружен пневматическим пистолетом и ножом, отмечает МВД по республике Татарстан.

Старшеклассник зашел в кабинет, сел за стол учителя и достал нож и пистолет. Никаких требований он не выдвигал. Предварительно сообщается, что мотивом для совершения преступления стала нераздельная любовь.

О происшествии сообщили родители ученицы, которая находилась в момент происшествия в классе. В гимназию незамедлительно выехала следственно-оперативная группа управления МВД по Казани. Подростка арестовали. В результате происшествия никто не пострадал.

На данный момент со старшеклассником работают сотрудники МВД.