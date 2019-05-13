​Альфа-Банк завершил присоединение ПАО «Балтийский банк»

АО «АЛЬФА-БАНК» успешно завершило юридические процедуры по присоединению к нему ПАО «Балтийский Банк». Присоединение состоялась в соответствии с утвержденным планом финансового оздоровления ПАО «Балтийский Банк».

В ходе майских праздников проведена работа по интеграции базы клиентов и ИТ- инфраструктуры. После присоединения клиенты «Балтийского Банка» продолжат обслуживание в современных офисах и онлайн-каналах Альфа-Банка. Перезаключать действующие договоры не требуется.

«Мы приветствуем клиентов «Балтийского Банка». Уже сейчас им доступна продуктовая линейка Альфа-Банка, которая включает в себя лучшие предложения как для частных, так и для корпоративных клиентов, а также высокотехнологичную инфраструктуру и качественное обслуживание на уровне крупнейшего частного финансового института страны. В процессе финансового оздоровления «Балтийского Банка» нам удалось сохранить значительную часть клиентской базы «Балтийского Банка» во всех сегментах. Мы позитивно оцениваем результаты этой работы, которая обеспечила синергетический эффект в рамках Альфа-Банка и открыла новые возможности для наших текущих и новых клиентов», - подчеркнул Председатель Правления Альфа-Банка Андрей Соколов.