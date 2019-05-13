​В Югре произошло очередное убийство на парковке. Подозреваемый задержан

29-летний житель Советского района заключен под стражу по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть потерпевшего. В ночь на 9 мая мужчина, будучи пьяным, избил 36-летнего знакомого в районе парковки у торгового комплекса.

«Очевидцы происшествия попытались пресечь противоправные действия обвиняемого и он покинул место преступления. Потерпевший в бессознательном состоянии был доставлен в больницу, где через непродолжительное время скончался от полученных телесных повреждений», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Стоит напомнить, что 30 апреля в Нижневартовске на парковке у торгового центра ссора участников рядового ДТП также завершилась гибелью одного из них. Обвиняемый по этому делу заключен под стражу, ему грозит до 15 лет лишения свободы.