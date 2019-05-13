В России могут возникнуть проблемы с поставкой молочной продукции

Производители молочной продукции в России не успевают в срок перейти на электронную ветеринарную сертификацию (ЭВС), предупреждает президент Nestle в регионе Россия-Евразия Марсиаль Роллан. Об этом сообщает «Ъ».

Участники рынка считают, что внедрение ЭВС угрожает перебоями с поставками молочной продукции. Под угрозой находится отгрузка на предприятия общепита и в госучреждения, а также детские сады и школы.

С 1 июля 2019 года электронные ветеринарные сертификаты также должны оформляться на сыры, масло, творог. Начиная с 1 ноября – на молоко, кисломолочные продукты и мороженное.

ЭВС планируется применять через автоматизированную информационную систему.