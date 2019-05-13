​В Белом Яре Сургутского района заселили первый дом на «Гидронамыве»

Накануне Дня Победы порядка 200 семей — жителей из девяти ветхих аварийных домов Белого Яра, получили ключи от своих квартир в первой многоэтажке в микрорайоне «Гидронамыв».

В торжественной обстановке новоселов поздравили глава Сургутского района Андрей Трубецкой и глава поселения Елена Никифорова.

«Долгое время проблема расселения из ветхого аварийного жилья в районе не решалась. Мы —единственный муниципалитет, который имеет свою муниципальную программу [«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Сургутского района», — прим. ред.]: выделяем дополнительные средства на покупку, — рассказал Андрей Трубецкой. — В прошлом году выкупили 700 квартир, почти треть из них на территории Белого Яра. В этом году уже объявлен конкурс, докупим еще 170 квартир в этом доме. В ближайшие два-три месяца заселим людей».

Отметим, что первый дом в микрорайоне «Гидронамыв» — девятиэтажный. В нем 374 квартиры. Планируется, что в течение трех лет тут появятся еще несколько многоэтажек, с общей площадью жилья более 250 тысяч квадратных метров. В микрорайоне будет возведена школа и два детских сада.

А уже в следующем году неподалеку начнет ходить общественный транспорт: «В 2020 году по улице Фадеева запустим автобусы. Отсюда две минуты ходьбы», — сообщила СИА-ПРЕСС Елена Никифорова.