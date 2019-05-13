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​В Белом Яре открыли мемориальную доску участнику боевых действий Андрею Вихареву

На территории Белоярской средней школы № 3 накануне Дня Победы была открыта мемориальная доска Андрею Вихареву — участнику Чеченской войны, жителю Белого Яра и выпускнику этого учебного учреждения.

Андрей Вихарев в 1999 году воевал в составе отдельной группы войск в зоне «Восточная» на территории Северо-Кавказского региона. Был награжден медалью Суворова и орденом «За мужество и доблесть». Скончался в 2013 году в возрасте 34 лет от онкологии.

На торжественной церемонии присутствовала семья белоярца: жена Светлана, сын Егор и мама Зинаида. «По традиции в канун празднования Дня Великой Победы мы часто говорим о мужестве и подвиге наших русских солдат. На смену ветеранам Великой Отечественной идут достойные ветераны локальных войск, которые не понаслышке знают, что такое боевые действия», — отметила в своей речи супруга Светлана Вихарева.

После минуты молчания цветы к мемориальной доске Андрею Вихареву возложили его родственники, сослуживцы и друзья, глава Сургутского района Андрей Трубецкой, глава поселения, ученики школы, участники военно-патриотических клубов, общественники, депутаты и ветераны локальных конфликтов.

Фото: vk.com/club61522738


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Сегодня в 15:52, просмотров: 283, комментариев: 0


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