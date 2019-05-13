​На Российской студенческой весне в Перми Югру будут представлять более ста студентов

Фестиваль «Российская студенческая весна» пройдет в Перми с 14 по 19 мая. В число участников фестиваля, которые будут представлять Югру, вошли 115 студентов.

Всего в российской студвесне будут участвовать около 2800 студентов со всей страны. На главный этап фестиваля отправятся обладатели местных гран-при.

Для учащейся Сургутского музыкального колледжа Анастасии Лубышевой новости о ее выступлении на гала-концерте окружного фестиваля, а также о золотом лауреатстве оказались неожиданными. На РСВ она будет выступать с музыкальным номером.

Напомним, окружной этап фестиваля проходил в Ханты-Мансийске в период с 13 по 16 апреля.