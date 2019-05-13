Сургутский художественный музей пригашает на «Ночь в музее»

В Сургутском художественном музее 18 мая, как и в других музеях Югры, состоится мероприятие «Ночь в музее»

С 18 до 23 часов гости посетят выставки «Впечатление о Сургуте», «Художник и Театр», «Возвращение в Ях», «Семь ликов Яха» и выставку работ учащихся ДШИ №2. Также в программе музейные игры, мастер-классы, презентация мобильного гида, выступление группы BIT_VOICE «A’Capella + Битбокс», концерт лауреата фестивалей авторской песни Людмилы Сотниковой и так далее.

Стоимость билетов от 100 до 250 рублей. Детям до трех лет и инвалидам – бесплатно.