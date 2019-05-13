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​8 и 9 мая активисты ЛДПР в Югре поздравили ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы

Депутат Евгений Данников с коллегами по партии поздравил ветеранов и тружеников тыла в Нижневартовске с Днем Победы.

Депутат Думы Югры, координатор Ханты-Мансийского регионального отделения партии ЛДПР Евгений Данников совместно с координатором Нижневартовского городского отделения партии Еленой Пыжовой 9 мая сходили в гости к ветеранам, детям войны и труженикам тыла и поздравили их с праздником Победы.

Так, Анкина Варвара Алексеевна 1930 года рождения и Скороход Галина Петровна 1933 г.р. рассказали гостям от ЛДПР о тяготах военной жизни. Как в войну они детьми работали наравне со взрослыми. Но каждый из них понимал, что они своим трудом делают вклад в общую победу над фашизмом.

«Ветераны говорили о том, что самое страшное - это было терять своих товарищей, и очень переживали за свою семью, которую они оставили дома. Галина Петровна прочитала нам стихи собственного сочинения, спела частушки, которые сама сочинила. Спасибо им большое за их силу духа, рядом с ними мы получили заряд энергии», - рассказывает Евгений Данников.

Посетили с подарками от ЛДПР и семью Хлусевич. Жителей Нижневартовска Дмитрия Андреевича и Людмилу Васильевну, которые вместе уже 68 лет. Глава семьи в Великую Отечественную партизанил, а потом 4 года служил Советскому Союзу, а его супруга Людмила - ребенок войны, своей матери помогала лечить раненных солдат, а после и сама выучилась на фельдшера. Супруги идут рядом по жизни и с горечью рассказывают о военных годах, потому что скоро и рассказывать то некому будет, с каждым годом ветеранов все меньше.

Дмитрий Андреевич и Людмила Васильевна показали поздравления от Владимира Вольфовича Жириновского, сказали, что им было приятно получить поздравления от лидера партии ЛДПР. Дмитрий Андреевич рассказал как в свои 13 лет (именно столько ему было, когда началась война) партизанил во время войны в Белоруссии. По ночам Дмитрий Анатольевич, тогда просто Димка, по ночам выполнял задания ополчения. Воровали с немецких складов взрывчатку и передавали нашим. Этой взрывчаткой затем минировались мосты и дороги, чтоб враг не прошёл.

Людмиле Васильевне, когда началась война, было 8 лет. В те страшные годы и детям досталось. Именно они были опорой в тылу, надо было кормить фронт, делать снаряды. Работали дети наравне со взрослыми. Девиз был тогда в тылу один на всех: "Все для фронта, Все для Победы".

Данников Евгений Владимирович высказал слова благодарности, пожелал им крепкого здоровья: «Спасибо большое вам, Ветеранам войны и труженикам тыла. У семьи Хлусевич, есть проблемы, но люди того поколения не привыкли жаловаться. Проблемы данной семьи возьмем на контроль и постараемся помочь, чем сможем».

Активисты Молодёжной организации при Нижневартовском местном отделении партии ЛДПР в лице Евгения Чурилова и Андрея Маликова поздравили ветеранов Великой Отечественной Войны с 74 годовщиной Великой ПОБЕДЫ! Вручили подарки от ЛДПР. После чего за чаепитием высказали слова благодарности за тот подвиг, который совершили пожилые земляки и пожелали долгих лет жизни и крепкого здоровья.

В поселках Талинка и Покачи ЛДПР поздравила ветеранов

В праздничный день 9 мая активист Октябрьского местного отделения партии ЛДПР Роман Кузьменко посетил вдову участника Великой Отечественной войны Соколову Татьяну Станиславовну. Поздравил с праздником Великой Победы, вручил цветы и подарки от партии ЛДПР. После посетил с праздничным визитом и поздравил летчика стратегической авиации Советской Армии Щербина Александра Ивановича.

Югра отправила на фронт 17 890 человек, живыми с войны вернулась лишь половина. Почти 6 тысяч югорчан погибли в боях, 2 тысячи - пропали без вести, ещё 700 воевавших умерли от ран. Около трёх тысяч ветеранов войны в округе - это и труженики тыла, и жители блокадного Ленинграда, бывшие узники концлагерей, и, конечно, непосредственные участники боёв. Их осталось всего 111 человек. С каждым годом Вас, защитников Родины становится всё меньше. Низкий поклон вам ветераны войны, все, кто в те годы встал на защиту Родины!

Депутаты ЛДПР в Нягани поздравили ветеранов.

В Нягани координатор местного отделения партии Александр Архипов совместно с городскими депутатами, членами фракции ЛДПР Евгением Черновым и Лидией Заровнятных поздравили ветеранов Великой Отечественной войны.

«Спасибо Вам за мужество и стойкость. Спасибо за Победу! Сил вам, бодрости духа, благополучия, здоровья и низкий вам поклон за счастье жить без войны» - пожелали депутаты ЛДПР ветеранам.

Помимо поздравлений – цветов и подарков от ЛДПР либерал-демократы интересовались самочувствием фронтовиков, нуждаются ли они в чем-либо. И прощаясь с ними, пожелали ветеранам жить долго-долго, на радость всем няганцам.

«Инициатором сегодняшнего поздравления ветеранов стала фракция ЛДПР в городской Думе и Ханты-Мансийское региональное отделение партии ЛДПР, – комментирует прошедшее поздравление Александр Архипов. – Такие встречи с фронтовиками проходят традиционно. Ведь, благодаря им сегодня мы живем в свободной стране, и над нами простирается мирное небо. Долгих лет жизни ветеранам, фронтовикам».

По завершении праздничного дня депутат фракции ЛДПР в Государственной Думе ФС РФ, курирующий Югру по линии партии Евгений Марков поблагодарил всех активистов и членов партии ЛДПР за внимание к ветеранам, труженикам тыла Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: «Всем активистам, депутатам, сторонникам ЛДПР огромное спасибо за внимание к ветеранам! Этих людей, переживших войну, остаётся все меньше. Не забываем о них! Спасибо им и низкий поклон!»


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Сегодня в 10:19, просмотров: 391, комментариев: 0


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