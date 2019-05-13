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​Прокуратура нашла у двух депутатов Пыть-Яха поддельные дипломы о высшем образовании

В Пыть-Яхе два городских депутата при трудоустройстве предоставили работодателю недействительные дипломы о высшем образовании. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что факты выявлены во время проверки исполнение федерального законодательства при назначении на должность директора МАУ «Горнолыжная база «Северное сияние» и заместителя директора по развитию производства МУП «Управление городского хозяйства Пыть-Яха», являющихся депутатами городской Думы.

«Установлено, что директором атомного учреждения в личное дело представлен диплом о высшем образовании, полученный в 2003 году в Тюмени по специальности «государственное и муниципальное управление». Несмотря на то, что должностное лицо обучалось по данной специальности, с целью прохождения сокращенной образовательной программы им представлен диплом о высшем образовании одного из Пермских университетов, который ему никогда не выдавался. Аналогичные факты получения двух высших образований по сокращенной форме на основании подложных документов установлены при проверке дипломов, полученных заместителем директора МУП «УГХ» в 2002 и 2010 годах в Тюмени», — рассказали в пресс-службе.

На имя главы Пыть-Яха Александра Морозова внесено представление, в результате рассмотрения которого должностные лица уволены.

Стоит отметить, что в конце прошлого года пост заместителя главы города покинул Али Джабраилов, диплом о высшем образовании которого также признан недействительным.


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Сегодня в 09:42, просмотров: 514, комментариев: 0


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