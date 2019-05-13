​В Советском на пожаре погибла 72-летняя женщина

За праздничные выходные, с 6 по 12 мая, в Югре произошло 99 пожаров, два человека получили травмы, один — погиб.

Трагедия произошла вечером 10 мая в деревянном доме на улице Киевская в Советском. Во время крупного пожара погибла женщина 1947 года рождения. Из горящего дома спасены шесть человек, эвакуированы — 24. Локализовано возгорание на площади 300 «квадратов».

«Объектами возгораний в большинстве случаев стали хозяйственные постройки, здания жилого сектора, транспортные средства, бани и дачи. Основные причины бытовых пожаров - нарушения, связанные с эксплуатацией электрооборудования (13 случаев), неосторожное обращение с огнем (8 случаев). От огня пострадали 15 транспортных средств и 40 строений. 20 пожаров связаны с возгоранием мусора из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе в многоквартирных жилых домах, 36 – с возгоранием сухой травы», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

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