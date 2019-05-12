Югорчан, оказывающих поддержку людям старшего поколения, приглашают принять участие в конкурсе

Югорчан приглашают принять участие в конкурсе, чтобы получить продвижение своих проектов в рамках инициативы «100 лидеров развития социальной сферы» по тематике «Поддержка людей старшего поколения». Его проводит Федеральное агентство стратегических инициатив.

В рамках целевого отбора определены приоритетные направления:

создание системы мотивации граждан к здоровому образу жизни;

профессиональная переподготовка и навигация;

дополнительное образование;

«серебряное» волонтерство;

развитие межпоколенческих связей;

практики вовлечения пожилых в экономическую деятельность;

социальная активность.

Проект должен находиться в стадии реализации, быть обеспеченным соответствующими кадровыми, материальными, финансовыми ресурсами. Среди основных критериев отбора проектов - наличие системного эффекта и измеримость результата проекта.

Заявки принимаются на сайте АСИ до 17 мая.