В Сургутском районе восстанавливают понтонный мост черезу реку Ляма

Понтонный мост через реку Ляма в Сургутском районе восстановят уже сегодня вечером, сообщает глава Сургутского района Андрей Трубецкой в своей группе в соцсети. "Ледоход и корчеход на реке Ляма на 36 км. автодороги Лянтор - Сытомино закончился. Ведутся подготовительные работы по сведению понтона. По информации, предоставленной "Северавтодор", к вечеру 12 мая понтонный мост восстановят", - написал чиновник.