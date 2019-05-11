В России горят 18 регионов и 44 тысячи га леса

На территории 18 регионов страны горят леса, общая площадь пожаров на утро 11 мая составляет 44 тысячи гектар (это примерно 1,5 площади Сургута).

Как сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана», за сутки спасателям удалось сократить площадь пожаров на 18, 5 тыс. га, однако обстановка все еще опасная.

Курганской, Челябинской, Тюменской, Томской, Омской, Новосибирской Иркутской областям, Забайкальскому краю, республике Тыва и Бурятия Рослесхозом поручено обеспечить выполнение оперативных мероприятий по стабилизации и удержанию под контролем пожарной обстановки. В этих регионах сохраняется самая опасная обстановка.

На данный момент годна из главных причина лесных пожаров - переход в лес огня с сопредельных земель.