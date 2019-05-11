Умер самый пожилой россиянин

В ночь на 11 мая ушел из жизни 123-летний Аппаз Алиев. Он был первым в списке российских долгожителей.

Аппаз Аллиев - уроженец Ингушетии. Он застал три века: родился и провел юность в Российской империи, видел революцию, две мировые войны и развал Советского Союза.

Помимо этого он воспитал восьмерых детей, 35 внуков, 34 правнука и несколько праправнуков.

Мужчина редко давал интервью, так что о причинах его долголетия судить сложно. Сам он рассказывал лишь то, что никогда не курил и не пил спиртного, старался понапрасну не принимать лекарств, ел овощи со своего огорода, свежие молочные продукты, парное мясо и пил родниковую воду