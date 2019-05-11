В Сургуте ночью горел частный дом

В Сургуте в микрорайоне 28А ночью на 11 мая произошло возгорание в частном доме. Об этом сообщили подписчики сургутского паблика К-информ. "Пожарные не знали куда ехать, один поехал через объездную, другой через гаражи и там застрял, третий по пятиэтажкам плутал! Очень все было медленно <...> в общей сложности длилось около 30-40 минут", - написала сургутянка Алена Шестова.

По словам других очевидцев, горел маленький одноэтажный дом.

Как СИА-ПРЕСС сообщили в пожарной службе города, пострадавших нет.