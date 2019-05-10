​В Югре начал гореть лес: первый природный пожар локализован на площади 45 гектаров

В четверг, 9 мая, около 14.30 обнаружено возгорание в Урайском лесничестве на площади 4,5 гектара. К тушению привлечены 22 специалиста Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры. Причиной возгорания специалисты считают неосторожное обращение с огнем.

«На данный момент пожар локализован на площади 45 гектаров, угрозы распространения огня на населенные пункты и объекты экономики нет, работы по ликвидации возгорания продолжаются. Предположительной причиной возгорания специалисты называют неосторожное обращение с огнем. В прошлом году первый природный пожар был ликвидирован 19 мая в Ханты-Мансийском районе», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Стоит напомнить, что особый противопожарный режим введен на территории Белоярского Кондинского, Нефтеюганского, Октябрьского, Советского, Сургутского, Ханты-Мансийского районов, Когалыма, Лангепаса, Мегиона, Нефтеюганска, Нижневартовска, Радужного, Покачей, Урая, Ханты-Мансийска и Югорска. В этот период запрещаются любые действия с открытым огнем.