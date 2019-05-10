​В Москве скончался журналист Сергей Доренко

В четверг, 9 мая, в Москве скончался главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко. Предварительная причина смерти 59-летнего журналиста — остановка сердца.

Сергею Доренко стало плохо, когда он ехал на мотоцикле по центру Москвы. На записях, которые запечатлели момент ДТП, видно, как мотоцикл, двигающийся по оживленной трассе, уходит влево, выезжает на встречную полосу и падает. Источник РИА «Новости» в медицинских кругах сообщил, что смерть журналиста никак не связана с ДТП. Однако точная причина гибели позже.

Соратники журналиста ожидают, что он будет похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.