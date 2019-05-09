Ветеранам Великой Отечественной войны увеличат пенсию

В 2019 году размер материального обеспечения ветеранов ВОВ составит до 43,5 тысяч рублей в месяц. Плюс к тому на компенсации инвалидам военной травмы из федерального бюджета выделили еще более десяти млрд рублей.

На данный момент в России проживает чуть больше 127 тысяч инвалидов вследствие военной травмы.

Напомним, что 1 мая этого года президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении социальных доплат ветеранам ВОВ. Правительство будет выделять на это около 1,4 млрд рублей в год, что скажется на пенсиях ветеранов в лучшую сторону, они увеличатся примерно на 9,5 тысяч рублей.