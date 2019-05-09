​В Сургутском районе прошла акция «Бессмертный полк» и митинг в честь Дня Победы

Сегодня, 9 мая, во всех поселениях Сургутского района проходят мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Глава муниципалитета Андрей Трубецкой присоединился к праздничным событиям в Белом Яре. Вместе с жителями поселка руководитель муниципалитета прошел в «Бессмертном полку» с портретами родственников-ветеранов.

«Это мои бабушка и дедушка. Она — сирота войны, ее мать погибла 1942 года, а отец в 1945», — поделился в ходе шествия Андрей Трубецкой. Также он отметил, что ежегодно вместе с сыном принимает участие в акции «Бессмертный полк».

После шествия в поселке начался митинг памяти «Дети войны. Внуки победы». Во время мероприятия перед белоярцами и гостями поселения выступили творческие коллективы, представители конфессий, а также сотрудники администрации поселения и муниципалитета.

«Из 35 белоярцев, ушедших на войну, 23 остались на фронтах сражений. Жители поселка в тылу вносили свой вклад в общее дело победы», — заявила в своей речи глава поселка Белый Яр Елена Никифорова.

Отметим, что за годы Великой Отечественной войны на фронт из Сургута и Сургутского района было отправлено около трех тысяч жителей.

«Нет в России семьи, в которую бы эта война не принесла горечь потерь и утрат. Но мы победили. В этот день наши сердца наполняются гордостью за наших отцов и дедов, которые защитили нашу страну и нас, ныне живущих. Никогда не будет забыт подвиг рядовых солдат, который потряс весь мир. Победа в Великой Отечественной войне показала несгибаемость нашей страны и народа», — заметил глава Сургутского района в ходе выступления на митинге.

В Белом Яря сегодня также состоится легкоатлетическая эстафета и народное гуляние, где жители поселения смогут попробовать полевую кухню, посетить праздничный концерт, спортивные и игровые площадки.