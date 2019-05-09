МВД создает открытую цифровую платформу ГИБДД, куда внесут данные о злостных нарушителях ПДД

Как сообщают РИА Новости, в России создается открытая цифровая платформа ГИБДД, куда войдут в том числе данные о злостных нарушителях ПДД.

Ранее сообщалось, что рассматриваются вопросы о запрете на трудовую деятельность в сфере пассажирских перевозок для постоянных нарушителей ПДД.

В ведомстве указали, что создание указанного ресурса в настоящее время находится в стадии проработки.

Кто попадает под определение «злостного нарушителя ПДД», сколько раз водитель должен будет нарушить ПДД пока что неизвестно. Более того, полицейские не рассказали, не будет ли доступ в эту базу перечить закону о персональных данных.